Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив «на радость Китаю»

Президент США Дональд Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив и что делает это «для Китая и для всего мира».

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social в среду, 15 апреля.

Фото: Truth Social/скриншот

«Китай очень радуется, что я навсегда открою Ормузский пролив. Я делаю это для них — и для всего мира. Эта ситуация никогда не повторится. Они [Китай] согласились не посылать Ирану оружие. Президент Си крепко меня обнимет, когда мы увидимся через несколько недель», — говорится в публикации Трампа.

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Также президент США заявил, что они «очень хорошо сотрудничают« (очевидно, с Китаем). «Разве это не лучше, чем воквать?», — переспросил Трамп.

И подчеркнул, что Штаты «очень хорошо воюют, когда надо, — лучше кого-либо другого».

8 апреля Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Вскоре Верховный совет национальной безопасности Ирана подтвердил соглашение о двухнедельном прекращении огня с США.

Инфографика: NV

Однако уже 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры с Ираном в Исламабаде завершились безрезультатно. Трамп после этого заявил, что США заблокируют Ормузский пролив и будут перехватывать все суда, которые «оплатили сбор Ирана».

14 апреля, по информации агентства Bloomberg, танкер, находящийся под санкциями США и связанный с Китаем, вышел из Ормузского пролива в Оманский залив, испытав таким образом блокаду Трампа.