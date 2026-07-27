После прекращения бомбардировок Иран заявил, что контролирует Ормузский пролив и не нуждается в переговорах с США

Официальный Тегеран заявил, что по-прежнему контролирует Ормузский пролив и не стремится возобновлять мирные переговоры с Соединенными Штатами после того, как президент США Дональд Трамп прекратил двухнедельную кампанию бомбардировок .

Об этом сообщило Reuters в понедельник, 27 июля.

Трамп заявил, что прекращает бомбардировки, поскольку они «исчерпали себя». Однако, как отмечает издание, похоже, что Иран уже «проверяет на прочность» новое перемирие — хотя тоже обещал воздерживаться от атак. В частности, об этом могут свидетельствовать сообщения о двух сбитых беспилотниках в Иордании, а также информация источников в иракских службах безопасности об ударах дронов по базе бойцов иранской курдской оппозиции на севере Ирака.

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В МИД Ирана заявили, что Тегеран не просил о возобновлении мирных переговоров с США. Иран также настаивает на том, что по-прежнему контролирует Ормузский пролив и что проходящие через него суда должны придерживаться согласованного маршрута, иначе «они будут нести ответственность за последствия».

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5 июля Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране, поразив более 140 целей. Операция была проведена в ответ на обстрел силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе.

8 июля Центральное командование США (CENTCOM) нанесло новую серию авиаударов по южным регионам Ирана в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

14 июля Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по Кувейту, Бахрейну и Иордании. В Тегеране тогда заявили, что эти атаки стали ответом на удары США.

15 июля Центральное командование США сообщило, что Штаты возобновили морскую блокаду Ирана.

17 июля Иран нанес удар по территории Сирии — впервые с начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года. Тогда КСИР атаковал командный центр специальных операций США в Эт-Танфе на востоке Сирии, однако, по сообщениям сирийских источников, военная база не пострадала.

Также 17 июля американские войска серией ударов уничтожили несколько ключевых мостов в Иране. Главной целью атак был город Бендер-Аббас, где расположены штаб и главная база иранских ВМС.

В ночь на 23 июля США еще наносили удары по иранским военным объектам.

24 июля издание Axios сообщило, что после почти двух недель ежедневных атак президент США Дональд Трамп приказал американским военным пока не бить по Ирану.