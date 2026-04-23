Штаты заявили, что информация о шести месяцах на разминирование Ормузского пролива не соответствует действительности (Фото: REUTERS/Stringer)

Об этом сообщило AFP в четверг, 23 апреля.

Отвечая на вопросы журналистов, главный спикер Пентагона Шон Парнелл заявил, что «СМИ вели себя нечестно, когда начали выборочно публиковать утечки из засекреченного закрытого брифинга, значительная часть этой информации является ложной».

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«Одна оценка не означает, что эта оценка является правдоподобной, а шестимесячное закрытие Ормузского пролива невозможно и совершенно неприемлемо для министра [обороны]», — сказал Парнелл.

Ранее ряд изданий, в частности Washington Post и Associated Press, со ссылкой на информированные источники написали, что, по оценкам Министерства обороны США, очистка Ормузского пролива от иранских мин, вероятно, займет шесть месяцев.

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10 апреля The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщало, что Иран якобы не смог выполнить требования президента США Дональда Трампа о немедленном разблокировании Ормузского пролива, потому что не нашел все мины, которые там установил.