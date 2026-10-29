Дональд Трамп заявил, что не уверен, удастся ли договориться с Ираном (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Группа ближневосточных посредников во главе с Катаром пытается достичь дипломатической договоренности, которая позволила бы возобновить переговоры между США и Ираном и предотвратить серию американо-израильских ударов после промежуточных выборов 3 ноября.

Об этом написало Axios 28 октября со ссылкой на три источника из США, Израиля и других вовлеченных стран.

В частности, катарские посредники призывают Иран пойти на уступки в отношении ядерной программы — разрешить международным инспекторам посетить его ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам, в обмен на частичное ослабление санкций со стороны США.

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Если компромисса все же не удастся достичь, США и Израиль, вероятно, возобновят масштабные бомбардировки вскоре после промежуточных выборов. По информации издания, 26 октября начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Эяль Замир провел переговоры с командующим Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером, чтобы скоординировать действия на случай возможных новых ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп 28 октября дал Axios краткий комментарий, в котором отметил, что переговоры с Ираном проходят при посредничестве «третьих сторон», но выразил сомнения относительно их результативности.

Посредники пытаются объяснить Тегерану, что компромисс может быть единственным шансом избежать возобновления воздушных атак.

Если Иран согласится допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, он может получить исключения из санкций, которые позволят ему продавать нефть, а также добиться размораживания части своих средств для закупки продовольствия и других гуманитарных товаров.

25 октября издание Times of Israel сообщило, что за два дня до парламентских выборов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху опубликовал ИИ-изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупреждение об угрозе «второго Холокоста» — в случае, если Иран получит ядерное оружие.

23 октября президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Флорида заявил, что Соединенные Штаты могут провести еще одну военную операцию против Ирана.