Некоторым американским военнослужащим , которые дислоцируются в ближневосточном регионе, вскоре могут приказать сдать свои мобильные телефоны.

Об этом сообщило в среду, 29 июля, Reuters со ссылкой на собственные источники.

Командующий Вооруженными силами США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер в письме предупредил военнослужащих об опасности выложенных в интернете видео с телефонов. По словам Купера, Иран может использовать такие видеоролики для атак на американские базы.

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В частности, в Иордании, которая часто становится мишенью иранских ударов, некоторых военнослужащих предупредили, что в ближайшие дни их телефоны будут конфискованы, сообщили два источника Reuters.

Еще один источник сообщил, что такой шаг действительно рассматривается из-за проблем с оперативной безопасностью, однако не назвал конфискацию неизбежной.

Как отметило издание, ограничения мобильной связи могут усилить недовольство, поскольку многие американские военнослужащие, находящиеся на Ближнем Востоке, полагаются на телефоны, чтобы отправлять сообщения своим близким и заверять, что с ними все в порядке.

Американские официальные лица и раньше предупреждали, что определенные программы на мобильных устройствах — например, фитнес-приложения — могут быть использованы противником для организации целенаправленной атаки из-за данных геолокации. В мае агентство Reuters сообщало, что коммерчески доступные данные о местоположении, собранные со смартфонов или других устройств, действительно использовались для нападения на американские войска или слежки за ними.

В то же время Пентагон стремился тщательно контролировать распространение информации, часто отказываясь комментировать заявления Ирана об атаках или раскрывать подробности инцидентов, в результате которых были ранены американские военнослужащие.

«Подробное публичное раскрытие информации может послужить зеленым светом для иранских сил, чтобы начать гораздо более разрушительную волну атак», — заявил по этому поводу адмирал Купер.

Reuters отмечает, что ранее в интернете появилось видео, снятое американским военнослужащим: на нем запечатлено, как бойцы бегут в укрытие во время иранской атаки на авиабазу Муваффак-Салти в Иордании 17 июля. В своем письме Купер сообщил, что запись была сделана с помощью «умных» очков Meta. Он также заявил, что без этих видео Ирану было бы трудно определить, насколько успешными оказались нанесенные им удары.