Глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер подготовил вариант масштабной воздушной кампании против Ирана , которая могла бы продлиться от 10 до 14 дней.

Об этом сообщила 29 июля The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Издание отметило, что адмирал Купер часто оставался в тени главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна и министра обороны США Пита Хегсета, которые регулярно докладывали президенту Дональду Трампу в Овальном кабинете и гораздо активнее участвовали в обсуждениях войны в Белом доме.

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Однако именно Купер подготовил вариант масштабной воздушной кампании против Ирана, и теперь, после иранской ракетной атаки 28 июля, президенту Трампу предстоит решить, насколько жестким будет ответ США, — и, вероятно, одобрить его план.

Вечером 29 июля командование адмирала Купера нанесло удары по территории Ирана, назвав их «мощным ответом» на атаки на американские войска в Иордании. Тогда под удар попали десятки объектов, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), в частности командные пункты и объекты ракетной и дроновой инфраструктуры.

Критики в Конгрессе США предостерегают, что любая новая масштабная воздушная кампания может еще глубже втянуть администрацию Трампа в конфликт, который, по их мнению, невозможно выиграть.

По словам лиц, знакомых с позицией Купера, суть его плана заключается в том, чтобы не ограничиваться ответными ударами, которые почти не повлияли на способность Тегерана угрожать судоходству в Ормузском проливе и наносить ракетные удары по американским войскам в регионе.

Вместо этого Брэд Купер предлагает усилить военную кампанию и наносить более мощные авиаудары, способные реально ослабить ракетный потенциал Ирана. Он настаивает на том, что такой подход позволил бы снизить потребность в использовании американских боеприпасов для противовоздушной обороны, поскольку у Ирана было бы значительно меньше возможностей для осуществления атак.

Генерал Кейн, которого характеризуют как более осторожного, со своей стороны выразил обеспокоенность в связи с сокращением запасов американских ракет-перехватчиков для систем ПВО. По мнению Кейна, ограниченные запасы не делают невозможным возобновление масштабных боевых действий против Ирана, однако риски при этом сильно возрастают.

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Представители Кейна и Купера отказались от комментариев изданию по этому поводу.

24 июля издание Axios сообщило, что после почти двух недель ежедневных атак Дональд Трамп приказал американским военным прекратить бомбардировки Ирана.

Однако уже 27 июля официальный Тегеран заявил, что по-прежнему контролирует Ормузский пролив и не стремится возобновлять мирные переговоры с Соединенными Штатами.