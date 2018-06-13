13 июня 2018, среда

Ближе к границе с РФ. Норвегия хочет удвоить военный контингент США на территории страны

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Количество военных США в Норвегии может достичь 700 человек

Количество военных США в Норвегии может достичь 700 человек

Власти Норвегии намерены обратиться к США с просьбой удвоить число американских военных на территории страны, разместив их у границы с РФ.

Об этом со ссылкой на заявление норвежского правительства передает DW.

Как сообщается, в случае положительного решения по данному вопросу численность американского контингента в Норвегии может достичь 700 человек.

Ранее, в 2017 году, туда прибыли 330 морских пехотинцев из США, что вызвало резкое недовольство со стороны Кремля.

При этом в Осло намерены также увеличить продолжительность американской военной миссии с 6 месяцев до 5 лет.

"Защита Норвегии зависит от поддержки наших партнеров по НАТО, как это происходит в большинстве стран альянса", - отметил глава оборонного ведомства Франк Бакке-Енсен.

Ранее сообщалось, что правительства стран Балтии поддержали создание в Польше постоянной военной базы США.

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