«Признак провала»: Блинкен высказался о планах Кремля провести псевдореферендумы на оккупированных территориях 21 сентября, 09:45 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado/Pool)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение Кремля провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и проведение мобилизации в РФ свидетельствует о «крайнем презрении и пренебрежении» к принципам ООН.



В ходе выступления на Генассамблее ООН Блинкен подчеркнул, что Россия предпринимает эти шаги именно сейчас — после понесенных потерь на поле боя и более широкой обеспокоенности во всем мире в связи с войной в Украине, сообщает CNN.

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Блинкен повторил, что США никогда не признают фиктивные референдумы в Украине, поддерживаемые Россией, или любые шаги России по аннексии украинской территории.

Он добавил, что важно, чтобы другие страны также разъяснили это.

Блинкен подчеркнул, что что эти действия — признак слабости, «признак провала России».

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.



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