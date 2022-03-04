Если Путин хотел изолировать Россию, его план сработал — Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)
Если президент РФ Владимир Путин хотел изолировать Россию, его план удался, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен напомнил, что 3 марта Путин сказал, что так называемая «специальная военная операция проходит в соответствии с планом».
«Трудно себе представить, что его план включал вдохновение украинского народа защищать свою страну, укрепление солидарности между НАТО и ЕС, объединение мира в противостоянии Москве, включая 140 стран ООН, беспрецедентное количество международных бизнесов, ассоциаций, культурных институций, которые прекратили связи с Россией», — сказал Блинкен.
Госсекретарь отметил, что экономика России находится в падении.
«Если это был план президента Путина, то можно сказать, что он работает. Россия никогда не была так изолирована, мы никогда не были так едины», — подчеркнул он.
Блинкен также напомнил, что санкции Запада направленны не на простых россиян, а на политическую верхушку.
«Если Кремль не изменит свой курс, он продолжит иди по пути растущей изоляции и экономической боли. А мы продолжим поддерживать Украину», — отметил госсекретарь.
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