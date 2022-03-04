Если Путин хотел изолировать Россию, его план сработал — Блинкен 4 марта, 23:33 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Если президент РФ Владимир Путин хотел изолировать Россию, его план удался, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен напомнил, что 3 марта Путин сказал, что так называемая «специальная военная операция проходит в соответствии с планом».

«Трудно себе представить, что его план включал вдохновение украинского народа защищать свою страну, укрепление солидарности между НАТО и ЕС, объединение мира в противостоянии Москве, включая 140 стран ООН, беспрецедентное количество международных бизнесов, ассоциаций, культурных институций, которые прекратили связи с Россией», — сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что экономика России находится в падении.

«Если это был план президента Путина, то можно сказать, что он работает. Россия никогда не была так изолирована, мы никогда не были так едины», — подчеркнул он.

Блинкен также напомнил, что санкции Запада направленны не на простых россиян, а на политическую верхушку.

«Если Кремль не изменит свой курс, он продолжит иди по пути растущей изоляции и экономической боли. А мы продолжим поддерживать Украину», — отметил госсекретарь.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.