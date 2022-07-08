Блинкен — российской делегации на саммите глав МИД G20: Украина — не ваша страна, ее зерно — не ваше — The Washington Post 8 июля, 13:09 Энтони Блинкен (Фото:Dita Alangkara/Pool via REUTERS)

На встрече глав МИД стран G20 госсекретарь США Энтони Блинкен заявил российской делегации, что страна-агрессор должна выпустить украинское зерно, сообщает The Washington Post.

Встреча министров иностранных дел стран G20, организованная на острове Бали — это первый случай, когда высокопоставленные дипломаты США и России собрались в одном помещении после вторжения РФ в Украину.

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«Нашим российским коллегам: Украина — не ваша страна. Его зерно — не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить зерно», — сказал Блинкен, по словам находившегося в зале западного дипломата, который говорил на условиях анонимности.

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не было в зале во время выступления Блинкена, он ушел с обоих пленарных заседаний, как только начали выступать его западные коллеги.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

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