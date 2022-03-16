Независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин — Блинкен
Энтони Блинкен (Фото:Jim Watson/Pool via REUTERS)
Независимая Украина будет существовать гораздо дольше президента РФ Владимира Путина. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом пишет CNN.
«Во-первых, Украина, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, Владимир Путин. Так или иначе Украина останется, а в какой-то момент Путина уже не станет», — заявил он.
Он добавляет, что в настоящее время США пытаются предотвратить как можно больше смертей и разрушений.
«Настоящий вопрос состоит в том, сколько смертей и разрушений сейчас наносит российская агрессия. И это то, над чем мы работаем, насколько можем ограничить, остановить, положить конец войне, которую проводит Россия», — заявил Блинкен.
11 марта Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
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