Второй по доходности экспорт. Эмбарго на российское золото обойдется Кремлю в $19 млрд в год — Блинкен 27 июня, 00:40 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:EUTERS/Annegret Hilse)

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что после введения эмбарго на российское золото кремлевский режим будет терять до 19 миллиардов долларов каждый год.

«Продажи золота — второй по доходности экспорт России после энергоносителей — около 19 миллиардов долларов в год», — заявил Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что санкции против РФ действуют и наносят ущерб российской экономике.

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«Несмотря на то, что она получает доходы от нефти по более высоким ценам, она не может тратить их из-за экспортного контроля. Не может приобрести то, что ей нужно, чтобы модернизировать свой оборонный сектор, модернизировать его технологии, модернизировать свою энергетическую разведку, а это значит, что со временем каждая из этих сфер будет приходить в упадок», — сообщил Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что российский рубль «удерживается искусственно большими затратами, что также истощает экономику».

26 июня в Баварии стартовал саммит G7. Великобритания, США, Канада и Япония запрещают импорт российского золота. Этот шаг поддержала и Франция. Ожидается, что официально об этом объявят 28 июня.

Ежегодно Россия производит около 10% всего мирового золота, являющегося важным активом для Центробанка РФ. После оккупации Крыма в 2014 году золотые запасы страны-агрессора выросли в три раза.



Лидеры стран Большой семерки также обязались предоставлять Украине бессрочную поддержку по ее защите на фоне полномасштабного вторжения России.



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