«Для танго нужны двое». Со стороны Путина нет заинтересованности в дипломатических инициативах — Блинкен
Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что со стороны российского диктатора Владимира Путина не видно заинтересованности в каких-либо значимых дипломатических инициативах.
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.
«Если использовать очень избитое выражение, то для танго нужны двое. И мы не видим со стороны Владимира Путина заинтересованности в каких-либо значимых дипломатических инициативах. Но в любом случае, как мы говорили с самого начала, очень важно, чтобы украинцы определили условия любых возможных переговоров», — сказал он.
По его словам, роль США сейчас состоит в том, чтобы убедиться, что в руках Украины есть средства, чтобы продолжать противостоять российской агрессии.
«Когда стол переговоров все-таки возникнет, а в какой-то момент это произойдет, что у них (украинцев — ред.) будет самая сильная сторона», — сказал он.
Российский диктатор Владимир Путин продолжает шантажировать Украину массовыми убийствами ее граждан, чтобы добиться выполнения своих незаконных требований.
По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, прекращение боевых действий и обстрелов войсками РФ гражданской инфраструктуры, жертвами которых стали уже сотни мирных жителей, возможно якобы лишь в том случае, если Киев пойдет на капитуляцию.
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