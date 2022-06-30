«Для танго нужны двое». Со стороны Путина нет заинтересованности в дипломатических инициативах — Блинкен 30 июня, 10:16 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что со стороны российского диктатора Владимира Путина не видно заинтересованности в каких-либо значимых дипломатических инициативах.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«Если использовать очень избитое выражение, то для танго нужны двое. И мы не видим со стороны Владимира Путина заинтересованности в каких-либо значимых дипломатических инициативах. Но в любом случае, как мы говорили с самого начала, очень важно, чтобы украинцы определили условия любых возможных переговоров», — сказал он.

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По его словам, роль США сейчас состоит в том, чтобы убедиться, что в руках Украины есть средства, чтобы продолжать противостоять российской агрессии.

«Когда стол переговоров все-таки возникнет, а в какой-то момент это произойдет, что у них (украинцев — ред.) будет самая сильная сторона», — сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает шантажировать Украину массовыми убийствами ее граждан, чтобы добиться выполнения своих незаконных требований.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, прекращение боевых действий и обстрелов войсками РФ гражданской инфраструктуры, жертвами которых стали уже сотни мирных жителей, возможно якобы лишь в том случае, если Киев пойдет на капитуляцию.

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