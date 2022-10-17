«Критический момент». Из-за войны России против Украины число людей на грани голода может вырасти на 70 миллионов — Блинкен 17 октября, 10:46 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что из-за войны России против Украины число людей на грани голода может вырасти на 70 миллионов.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

По его словам, в этом году продовольственные системы и глобальная продовольственная безопасность переживают критический момент.

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«Воздействие глобальной пандемии, растущее давление климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также вооруженные конфликты, в том числе жестокая, агрессивная война России против Украины, нарушили цепочки производства и поставок и резко усилили глобальную нехватку продовольствия, особенно для наиболее уязвимых», — сказал Блинкен.

Глава Госдепа заявил, что воздействие человека ошеломляет.

«В начале 2022 года более 190 миллионов человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Война в Украине может добавить к этому еще 70 миллионов человек. Миллионы людей страдают от голода и недоедания», — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что конфликты приводят к беспрецедентному уровню голода, поскольку насилие не позволяет продовольствию доходить до самых нуждающихся.