«Откроет ящик Пандоры». Блинкен заявил, что война Путина угрожает безопасности всего мира 4 марта, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Если Запад разрешит президенту РФ Владимиру Путину безнаказанно изменять границы других стран и оспаривать принципы мирового порядка, — это откроет ящик Пандоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

Он подчеркнул, что под угрозой в первую очередь жизни и судьбы украинцев, но развязанная Путиным война также угрожает фундаментальным принципам мира и безопасности во всем мире.

«Путин вопиюще нарушает эти принципы каждый божий день. Принцип, что одна страна не может просто пойти и изменить границы другой силой или отобрать территории. Принцип, что одна страна не может диктовать другой выбор, который должны делать ее граждане относительно их будущего. Принцип, что мы прошли время сфер влияния, когда одна страна подчиняет своих соседей своей воле. Все они под угрозой», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь также добавил, что Запад не может разрешить нарушать эти принципы безнаказанно, а агрессия РФ угрожает всему миру.

«Если мы разрешим, чтобы эти принципы нарушались, как это делает Путин сейчас, безнаказанно, это откроет ящик Пандоры не только для нас, но, честно говоря, для всего мира», — сказал он.

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