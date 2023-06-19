Блинкен встретился с главой МИД Китая, говорили в частности о войне в Украине 19 июня, 00:19 Энтони Блинкен с главой МИД Китая Цинь Ганом (Фото:twitter.com/SecBlinken)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 18 июня, встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом. Их разговор длился более пяти часов, в частности говорили о войне в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Государственный департамент США.



Визит американского политика был призван «вернуть напряженные отношения между США и Китаем в нужное русло», а также обсудить такие темы как российско-украинская война.

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Первая встреча представителей двух стран подошла к концу через пять с половиной часов в 20:00 по местному времени.

Фото: twitter.com/SecBlinken

Как Блинкен, так и Цинь возлагали надежды на визит, однако американский госсекретарь пообещал выразить «очень серьезную обеспокоенность по ряду вопросов», в частности, и относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

«Сегодня я встретился с членом Государственного Совета Китайской Народной Республики и министром иностранных дел Цинь Ганом в Пекине и обсудил, как мы можем ответственно управлять отношениями между нашими двумя странами через открытые каналы связи», — написал Блинкен.

В воскресенье, 18 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, который посетил Китай за последние пять лет.