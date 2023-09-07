Посидел за рулем. Блинкен встретился с украинскими пограничниками, которым передали американские бронемашины MRAP — фото 7 сентября, 17:43 Глава Госдепа США Энтони Блинкен (в центре) (Фото:SecBlinken/Twitter)

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен провел встречу с украинскими пограничниками. После нее представители Госдепа со своими коллегами передали защитникам бронемашины MRAP.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в X (Twitter) в четверг, 7 сентября.

«Посетил пограничников, чтобы увидеть, как они продолжают защищать территорию и народ Украины. Мы предоставляем $300 млн нового финансирования правоохранительному сектору Украины для продолжения этой важной работы. США остаются едиными с Украиной», — написал Блинкен.

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Посол США в Украине Бриджит Бринк разместила фото с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и сообщила, что сегодня украинским пограничникам и полиции передали первые из предоставленных США бронированных военных автомобилей с защитой от мин и засад (MRAP).

Фото: USAmbKyiv/Twitter

«Соединенные Штаты предоставят 190 автомобилей MRAP, чтобы дать возможность храбрым украинским правоохранителям защищать мирных жителей — особенно тех, кто находится вблизи линии фронта», — написала госпожа посол США в Украине.

В пресс-службе Госпогранслужбы сообщили, что руководитель ГПСУ Сергей Дейнеко поблагодарил Блинкена за визит и поддержку проектов международной помощи. Госсекретарь лично сел за руль бронемашины MRAP.

Фото: dpsu.gov.ua

Инфографика: NV

Визит Блинкена в Киев — подробности

В среду, 6 сентября, Блинкен прибыл с официальным двухдневным визитом в Украину. В Киеве Блинкен прежде всего почтил память погибших защитников Украины на Берковецком кладбище.

Он также встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Блинкен во время встречи с Кулебой отметил, что Украина достигла «значительного прогресса» за время контрнаступления. Он также анонсировал выделение более миллиарда долларов на помощь Украине.

Также США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, американская сторона передаст снаряды с обедненным ураном.

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Новый пакет военной помощи в 175 миллионов долларов содержит дополнительное оборудование ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование.

После встречи с Кулебой, глава Госдепа США провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Представители двух стран обсудили вопросы предоставления военной и энергетической помощи для Киева.