Миллиард долларов поддержки и ход контрнаступления. СМИ узнали о цели неожиданного визита Блинкена в Киев 6 сентября, 11:36 Блинкен прибыл в Киев на поезде (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который в среду, 6 сентября прибыл в Киев, объявит о новом транше финансовой помощи Украине на более чем 1 миллиард долларов, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, Блинкен хочет услышать от украинских чиновников о продолжающемся контрнаступлении ВСУ, а также о том, что им нужно для восстановления экономики.

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В среду, 6 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с необъявленным визитом.

О возможности его визита неофициально стало известно лишь накануне. Официально Государственный департамент США не сообщал о поездке Блинкена в Украину и ее возможной цели.

Последний раз Блинкен был в Киеве год назад, 8 сентября 2022-го. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил разрушенный Россией Ирпень и встретился в киевском госпитале с детьми, пострадавшими в результате российской агрессии.

Это уже третий визит главы Госдепа США в Украину с начала вторжения России. 25 апреля 2022 года Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин также встречались в Киеве с Владимиром Зеленским.