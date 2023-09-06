Визит на фоне ночных ударов РФ по Киеву. Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в столицу Украины в третий раз с начала вторжения — онлайн 6 сентября, 09:56 Энтони Блинкен (Фото:Leon Neal/Pool via REUTERS)

В среду, 6 сентября 2023 года, госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с необъявленным визитом.

О вероятности его визита неофициально стало известно лишь накануне. Официально Государственный департамент США пока не сообщал о поездке Блинкена в Украину и ее возможной цели.

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Лишь в 6:36 в Киеве отменили воздушную тревогу: в ночь перед приездом Блинкена Россия ударила по столице Украины крылатыми и баллистическими ракетами, все они были сбиты. Где именно в это время находился госсекретарь США, пока неизвестно.

Последний раз Энтони Блинкен был в Киеве год назад, 8 сентября 2022-го. Тогда он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетил разрушенный Россией Ирпень и встретился в киевском госпитале с детьми, пострадавшими в результате российской агрессии.

Это уже третий визит главы Госдепа США в Украину после начала вторжения России. 25 апреля 2022 года Блинкен и глава Минобороны США Ллойд Остин также встречались в Киеве с Владимиром Зеленским.



Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждал, что осенью Украину ждет «тяжелый политический сезон». С одной стороны, на осень запланировано немало международных саммитов, на которых Киеву необходимо «количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки», с другой — Кулеба ожидает увеличения количества «голосов», которые будут призывать Украину к переговорам с РФ.

NV следит за главным деталями визита Энтони Блинкена в Киев 6 сентября 2023 года.

9:56 Источники Суспільного в Офисе президента подтвердили, что Блинкен прибыл с визитом в Киев



08:56 Европейская правда сообщила, что Блинкен уже в Киеве

Часть движения в центре города сегодня перекрыли.