«Преднамеренная кампания». Блинкен убежден, что зверства россиян в Буче не являются случайностью 5 апреля, 17:41 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Госсекретарь США Энтони Блинкен убежден, что зверства войск РФ в Буче являются не «случайным актом», а «преднамеренной кампанией убийств, пыток, изнасилований и совершений чудовищных преступлений». Об этом сообщает СNN.

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«По мере того, как эта российская волна отступает из Украины, мир видит смерть и разрушения, оставленные за ней. Мы видим, в частности, тот ужас, который остался в Буче, то, что ужасает людей буквально во всем мире», — сказал Блинкен.

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Изображения массовых захоронений и тел из Бучи, «подкрепляют нашу решимость и решимость стран всего мира убедиться, что так или иначе, в тот или иной день, те, кто совершил эти действия, понесут ответственность», подчеркнул госсекретарь.

Блинкен сказал, что США работают с другими странами, чтобы «собрать доказательства» для расследований Украины и Совета по правам человека ООН.

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2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.

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