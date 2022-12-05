«Разрушительные последствия». Санкции мешают РФ пополнять запасы оружия для войны против Украины — Блинкен 5 декабря, 09:00 Энтони Блинкен (Фото:Kevin Wolf/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции против РФ с каждым днем заставляют Москву платить все большую цену и затрудняют ее попытки пополнить запасы оружия для продолжения войны против Украины.



В интервью каналу CNN, которое публикует пресс-служба Госдепа, Блинкен сказал, что в условиях торгового контроля, введенного США и их союзниками, Россия не может импортировать детали, необходимые для создания новых вооружений.

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По его словам, расходы России «растут с каждым днем».

«Мы видим разрушительные последствия санкций во всех сферах экономики, и эти последствия только усиливаются. И в частности, если вы посмотрите на усилия России по модернизации своей экономики, будь то энергетические технологии, базовая телекоммуникационная инфраструктура, оборонная и аэрокосмическая промышленность, то с каждым днем, который проходит в условиях этих санкций, бремя России становится все тяжелее и тяжелее, а ее способность вести подобные войны все меньше и меньше», — подчеркнул госсекретарь.

Он подчеркнул, что западные союзники постоянно ищут способы еще больше ужесточить санкции, чтобы подорвать российскую экономику и ее военные усилия.

30 ноября Энтони Блинкен заявлял, что стратегия российского диктатора Владимира Путина заморозить и истощить украинцев не сработала и уже не сработает.