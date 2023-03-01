«Послушайте, что он несет». Нет свидетельств того, что Путин готов к переговорам — Блинкен 1 марта, 20:14 Энтони Блинкен (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Нет совершенно никаких свидетельств того, что Кремль способен к настоящим переговорам о прекращении агрессии против Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает Голос Америки.

На пресс-конференции в Узбекистане Блинкена спросили о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией. Госсекретарь ответил, что российский диктатор Владимир Путин, по его наблюдениям, к реальным переговорам не готов.

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«Скорее, наоборот, есть понятные указания на обратное. Вы только послушайте, что Путин говорит. Он заявляет, что нет смысла выходить на переговоры, пока Украина не признает „новую территориальную реальность“. Иными словами, пока Украина не признает, что Россия захватила ее территории навсегда, они не будут говорит», — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что такой подход в решении вопроса неприемлем.

1 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Путин не заинтересован в мирных переговорах, его цель — уничтожить Украину.

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Путиным.

В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Президент говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».