Путин должен отказаться от мысли о том, что Украина — «его собственность» — Блинкен

15 февраля, 10:19
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Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина не может отдавать России свои территории, поскольку это откроет ящик Пандоры для агрессоров, а диктатор Владимир Путин должен отказаться от своего представления о том, что Украина является его «собственной страной».

«Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: «Это нормально, вы можете зайти, забрать ее силой и удерживать», это откроет ящик Пандоры по всему миру для агрессоров, которые скажут: «Что ж, мы сделаем то же самое и нам это сойдет с рук», — сказал он в интервью NPR.

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По его мнению, война России против Украины пока не близится к завершению.

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Блинкен добавил, что для достижения мира Путин должен сначала отказаться от своего представления о том, что Украина "его собственность".

"Владимир Путин должен отказаться от представлений о том, что Украина является его собственным государством, что ее нужно стереть с карт и присоединить к России. Это ему уже не удалось», – сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=QVpHlvQ4BV8&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Владимир Путин Энтони Блинкен Война России против Украины

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