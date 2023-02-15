Путин должен отказаться от мысли о том, что Украина — «его собственность» — Блинкен 15 февраля, 10:19 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина не может отдавать России свои территории, поскольку это откроет ящик Пандоры для агрессоров, а диктатор Владимир Путин должен отказаться от своего представления о том, что Украина является его «собственной страной».

«Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: «Это нормально, вы можете зайти, забрать ее силой и удерживать», это откроет ящик Пандоры по всему миру для агрессоров, которые скажут: «Что ж, мы сделаем то же самое и нам это сойдет с рук», — сказал он в интервью NPR.

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По его мнению, война России против Украины пока не близится к завершению.

Блинкен добавил, что для достижения мира Путин должен сначала отказаться от своего представления о том, что Украина "его собственность".

"Владимир Путин должен отказаться от представлений о том, что Украина является его собственным государством, что ее нужно стереть с карт и присоединить к России. Это ему уже не удалось», – сказал он.