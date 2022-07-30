Блинкен рассказал Кулебе об итогах разговора с Лавровым 30 июля, 03:51 Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Блинкен рассказал об итогах своего разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом Кулеба написал в Twitter.



"Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом плане и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение довести до провала", - отметил Кулеба.

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Энтони Блинкен в пятницу, 29 июля, провел первые с начала полномасштабного вторжения России в Украину переговоры с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым.

Ранее в Госдепе США заявили, что во время переговоров с Лавровым Блинкен передаст ему «жесткий месседж» о недопустимости аннексии территорий Украины, а также о последствиях, которые за это будут ждать Россию.

Представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что из Москвы продолжают поступать очень тревожные заявления, в частности о «расширение географии» планов России на территории вне оккупированных районов Донбасса.

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