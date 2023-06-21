Блинкен рассказал Кулебе детали поездки в Китай 21 июня, 06:27 Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Глава Госдепа США Энтони Блинкен рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе детали своей поездки в Китай и встречу с Си Цзиньпином.

Об этом сообщает CNN.

Во время встречи на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне Блинкен также заверил, что США будут поддерживать Украину на пути реформ.

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Кулеба и Блинкен также говорили о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

«В Лондоне я встретился с госсекретарем Блинкеном и поблагодарил США за поддержку. Мы обсудили следующие шаги по укреплению контрнаступательных возможностей Украины, подготовку результатов Вильнюсского саммита относительно перспективы членства Украины в НАТО и рост глобальной поддержки Формулы мира», — заявил глава МИД.

18 июня Блинкен прибыл в Пекин. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за последние пять лет. Одной из главных целей его поездки в Пекин является установление «открытого и мощного общения» с китайскими официальными лицами.

Блинкен встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом. Их разговор длился более пяти часов, в частности говорили в основном о войне России против Украины.