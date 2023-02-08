Финляндия и Швеция скоро могут вступить в НАТО — Блинкен 8 февраля, 21:57 Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный Альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

8 февраля в государственном департаменте США Блинкен встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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«Именно сейчас пора завершить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — подчеркнул Блинкен.

6 февраля издание Iltalehti сообщило, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в Альянс.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне нарастающей напряженности в отношениях со Стокгольмом.

