Финляндия и Швеция скоро могут вступить в НАТО — Блинкен
Йенс Столтенберг и Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный Альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
8 февраля в государственном департаменте США Блинкен встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Именно сейчас пора завершить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — подчеркнул Блинкен.
6 февраля издание Iltalehti сообщило, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в Альянс.
29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может согласиться на вступление Финляндии в НАТО раньше, чем на вступление Швеции на фоне нарастающей напряженности в отношениях со Стокгольмом.