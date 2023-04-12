«С нетерпением буду ждать». Блинкен прокомментировал возможность своего визита в Китай

12 апреля, 08:55
Поделиться:
Энтони Блинкен (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что он совершит визит в Китай, когда будут подходящие условия.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«И когда дело дойдет до моего собственного визита в Китай, когда будут подходящие условия, я с нетерпением буду ждать этого», — сказал он.

Видео дня

Читайте также:
Конгрессмен Маккол: Поражение России в войне — лучший способ сдержать вторжение Китая на Тайвань

По его словам, цель США — это мир, безопасность, стабильность и создание возможностей.

«То, что я слышу от стран всего мира и что, по моему мнению, в значительной степени отвечает нашим интересам, заключается в том, чтобы мы ответственно регулировали отношения с Китаем», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Китай Энтони Блинкен

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X