«С нетерпением буду ждать». Блинкен прокомментировал возможность своего визита в Китай 12 апреля, 08:55 Энтони Блинкен (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что он совершит визит в Китай, когда будут подходящие условия.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

«И когда дело дойдет до моего собственного визита в Китай, когда будут подходящие условия, я с нетерпением буду ждать этого», — сказал он.

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По его словам, цель США — это мир, безопасность, стабильность и создание возможностей.

«То, что я слышу от стран всего мира и что, по моему мнению, в значительной степени отвечает нашим интересам, заключается в том, чтобы мы ответственно регулировали отношения с Китаем», — сказал он.

