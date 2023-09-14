Блинкен рассказал, в чем заключается конечная цель поддержки Украины со стороны США 14 сентября, 08:50 Энтони Блинкен (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что конечная цель поддержки Украины со стороны США состоит из двух частей: лишить Россию возможности добиться стратегического успеха в Украине и помочь Украине «крепко стоять на ногах».

«Во-первых, конечно, лишить Россию возможности добиться стратегического успеха в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то, как я уже сказал, это станет открытым приглашением для агрессоров повсюду», — сказал он на брифинге.

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По его словам, уже сейчас важно отметить, что Россия потерпела неудачу в том, чего она пыталась достичь, потому что ее целью было стереть Украину с карты, положить конец ее идентичности как независимой страны, включить ее в состав России.

Блинкен заявил, что США хотят быть вместе с украинцами, чтобы максимально расширить их возможности по возвращению захваченных Россией территорий.

«Россия по-прежнему контролирует около 17% территории Украины», — сказал он.

По его словам, цель поддержки также состоит в том, чтобы Украина могла «встать на ноги».

«Речь идет о том, чтобы довести Украину до такого уровня, когда она в военном, экономическом и демократическом отношении сможет твердо стоять на ногах», — сказал он.

