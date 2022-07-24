Обстрелы порта в Одессе подрывают доверие к договоренностям с РФ — Блинкен

24 июля, 02:48
Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают ракетные удары российской армии по порту в Одессе.

«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт. Это подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам России по заключенной вчера сделке, разрешающей украинский экспорт», — заявил Блинкен.

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https://twitter.com/SecBlinken/status/1550946895740248078
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23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

Как сообщили в Минагрополитики, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту. Однако было попадание в насосную станцию, возникло незначительное возгорание, его вскоре погасили.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

Российский удар осудили лидеры США и европейских стран, заявив, что РФ продемонстрировала свое пренебрежение международным правом и обязательствами. Спикер Гутерриша заявил, что генсек ООН «безусловно осуждает» сообщения о ракетных ударах России по Одесскому морскому порту.

Российская сторона же утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».

https://www.youtube.com/watch?v=8HIl95CuHN4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Одесса Госдеп Госдеп США Зерно Одесский морской порт Война в Украине Энтони Блинкен Война России против Украины Продовольственный кризис

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