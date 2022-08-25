Блинкен назвал зверством ракетный удар России по железнодорожной станции в Днепропетровской области 25 августа, 10:17 Энтони Блинкен (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ракетный удар, который в среду, 24 августа, страна-агрессор Россия нанесла по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, «соответствует схеме зверств».

«Ракетный удар России по железнодорожному вокзалу, полному мирных жителей в Украине, соответствует схеме зверств», — написал он в Twitter.

По его словам, США будут продолжать вместе с партнерами по всему миру поддерживать Украину и добиваться ответственности российских чиновников.

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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. В результате атаки погибли более 20 человек.

Первая атака агрессора повредила хозяйственные постройки железной дороги, последующие попали в железнодорожную станцию. Из-за удара возник пожар в пяти пассажирских вагонах.



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