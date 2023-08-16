Блинкен призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование для Украины и назвал вторжение РФ «стратегическим провалом» 16 августа, 12:53 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс принять запрос Белого дома на дополнительное финансирование для Украины.

Об этом он заявил во время брифинга во вторник, 15 августа.

Блинкен напомнил, что на прошлой неделе президент США Джо Байден попросил у Конгресса 24,1 миллиарда долларов для поддержки безопасности Украины, ее экономических и гуманитарных потребностей, а также помогать тем странам, которые испытывают последствия российской агрессии.

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Он подчеркнул, что усилия и ресурсы, предоставленные США и другими странами Запада позволили украинцам бороться за свою свободу и убедили мир в том, что вторжение России является «стратегическим провалом».

«Я призываю Конгресс принять этот закон о финансировании — дополнительное финансирование, извините — немедленно», — отметил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул важность того, что Украина четко понимала постоянный характер поддержки США и многих других стран, которые предоставят подобные обязательства Украине.

«Президент Путин должен четко осознавать бесполезность продолжения своей агрессии», — подчеркнул Блинкен.

10 августа президент США Джо Байден запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которое включает 24 миллиарда долларов для Украины и других стран, пострадавших от войны.

В понедельник, 14 августа, Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет помощи на сумму 200 млн долларов, включающий снаряды для систем ПВО, артиллерии, оборудование для разминирования и противотанковые возможности

Ранее газета The Washington Post сообщила, что с начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине только военной помощи на сумму более 43 млрд долларов.

