Индия должна решить, как она относится к войне России против Украины — Блинкен 12 апреля, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Индия должна принять собственные решения о том, как она относится к войне России против Украины.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает Republic World.

«Война России против Украины — это нападение на народ Украины. Это также нападение на порядок, основанный на правилах, которого мы придерживаемся и который защищаем», — сказал он.

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По его словам, вторжение России в Украину «резко противоречит видению, которое разделяют Соединенные Штаты и Индия в отношении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

«Мы будем продолжать увеличивать нашу поддержку правительству и народу Украины и призываем другие страны сделать то же самое, так же как мы призываем все страны осудить все более жестокие действия Москвы», — сказал он.

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