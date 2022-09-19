Нагорный Карабах. В Госдепе США призвали Алиева возобновить переговоры с Арменией
Энтони Блинкен (Фото:Darron Cummings/Pool via REUTERS)
«Сегодня я поговорил с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы приветствовать недавнее прекращение огня и призвать к разведению вооруженных сил и возвращению к мирным переговорам с Арменией», — сообщил Блинкен.
Обострение в Нагорном Карабахе началось после того, как 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.
В Ереване настаивают, что был нанесен удар по их позициям вблизи Гориса, Сотка и Джермука.
В Баку ответили, что противник совершил диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.
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