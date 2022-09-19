Нагорный Карабах. В Госдепе США призвали Алиева возобновить переговоры с Арменией

19 сентября, 02:54
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Энтони Блинкен (Фото:Darron Cummings/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Darron Cummings/Pool via REUTERS)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав его возобновить переговоры с Арменией.

«Сегодня я поговорил с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы приветствовать недавнее прекращение огня и призвать к разведению вооруженных сил и возвращению к мирным переговорам с Арменией», — сообщил Блинкен.

Видео дня

https://twitter.com/SecBlinken/status/1571594250629910529
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Обострение в Нагорном Карабахе началось после того, как 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В Ереване настаивают, что был нанесен удар по их позициям вблизи Гориса, Сотка и Джермука.

В Баку ответили, что противник совершил диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

https://www.youtube.com/embed/pEUAKNlY0BI
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Азербайджан Нагорный Карабах Ильхам Алиев Армения Энтони Блинкен

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