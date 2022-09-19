Нагорный Карабах. В Госдепе США призвали Алиева возобновить переговоры с Арменией 19 сентября, 02:54 Энтони Блинкен (Фото:Darron Cummings/Pool via REUTERS)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав его возобновить переговоры с Арменией.

«Сегодня я поговорил с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы приветствовать недавнее прекращение огня и призвать к разведению вооруженных сил и возвращению к мирным переговорам с Арменией», — сообщил Блинкен.

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Обострение в Нагорном Карабахе началось после того, как 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В Ереване настаивают, что был нанесен удар по их позициям вблизи Гориса, Сотка и Джермука.

В Баку ответили, что противник совершил диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

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