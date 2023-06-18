Первый визит дипломата США за 5 лет. Блинкен прибыл в Китай 18 июня, 05:16 Энтони Блинкен прибыл в Пекин (Фото:REUTERS/Leah Millis/Pool)

В воскресенье, 18 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за последние пять лет.

Об этом сообщает Reuters.



По словам Блинкена, США считают важным сохранять прямой канал связи с Китаем, несмотря на разногласия между странами.

«Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт», — заявил Блинкен перед поездкой в Китай.

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Он пробудет в Пекине два дня.

Ранее Блинкен заявил, что одной из главных целей его поездки в Пекин является установление «открытого и мощного общения» с китайскими официальными лицами.

Официальные лица США заявили, что не ожидают прорыва в сложных отношениях страны с Китаем только благодаря поездке Блинкена, которая является первым визитом на уровне кабинета министров с начала работы администрации Байдена в январе 2021 года.

Но они ожидают, что этот визит проложит путь для усиления общения между высокопоставленными чиновниками США и Китая по всем направлениям.

Сам Блинкен сказал на пресс-конференции, что это важный, но недостаточный шаг, потому что нужно проделать еще много работы.