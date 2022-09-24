Китай ждут последствия, если он окажет помощь России в войне против Украины — Блинкен 24 сентября, 08:31 Энтони Блинкен и Ван И (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай ждут последствия, если он окажет поддержку войне России против Украины.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Ван И на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава Госдепа повторил, что США осуждают войну России против Украины и подчеркнул последствия, если КНР окажет поддержку вторжению Москвы в суверенное государство.

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По словам Блинкена, США остаются открытыми для сотрудничества с Китаем там, где интересы пересекаются.

По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».

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