«Мир в ужасе». Госсекретарь США пообещал привлечь Россию к ответственности за ракетный удар по ТЦ в Кременчуге 27 июня, 22:04 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир привлечет к ответственности Россию, комментируя ракетный удар страны-агрессора по ТРЦ Амстор в Кременчуге.

«Сегодня мир в ужасе от российского ракетного удара по переполненному украинскому торговому центру — последнего в череде злодеяний», — написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что западные страны продолжат поддерживать Украину и привлекут к ответственности Россию за ее зверства.

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В результате ракетного удара по Кременчугу погибли 13 человек. 21 пострадавшего госпитализировали, еще 29 — оказали помощь без госпитализации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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