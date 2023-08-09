Срыв Россией «зерновой сделки»: Блинкен назвал «смешным» предложение РФ о бесплатной поставке зерна в африканские страны 9 августа, 10:39 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Kevin Wurm)

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «смешным» предложение страны-агрессора России о бесплатной поставке зерна африканским странам.

«Все это не смешно, но это смешно. То, что предлагала Россия — это доставить зерно в полдюжины стран, около 50 тысяч тонн. В рамках Черноморской зерновой инициативы в страны с низким и средним уровнем дохода было поставлено 20 миллионов тонн», — сказал он в интервью ВВС, которое было опубликовано на сайте Госдепа.

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По его словам, каждая страна в определенном смысле выиграла от «зернового соглашения», потому что наличие продовольствия на мировых рынках позволило снизить цены.

«Сейчас, после выхода России из соглашения, цены выросли на 10−15%. От этого страдают все», — сказал он.

Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что Россия может заместить украинское зерно, как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, поскольку в РФ в этом году ожидается «рекордный урожай». По его словам, для России продолжение «зерновой сделки» в ее предыдущем виде не имеет никакого смысла.

Выход РФ из зерновой сделки — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зернового соглашения без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.