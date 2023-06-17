Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе 17 июня, 13:34 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Элизабет Франц)

Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг сообщения о том, что США и Иран близки к договоренностям по ограничению ядерной программы и освобождению граждан США, которые удерживаются в Иране.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Что касается Ирана, некоторые из сообщений, которые мы видели о сделке по ядерным вопросам или, если на то пошло, о задержанных, просто не являются точными и не соответствуют действительности», — сказал Блинкен.

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12 июня в Иране заявили, что ведут непрямые переговоры с Соединенными Штатами при посредничестве Омана по ядерным вопросам, санкциям США и задержанным. После этого появились сообщения о том, что обе стороны, которые годами не вели прямых переговоров, близки к соглашению.

«Мы приветствуем усилия официальных лиц Омана и обменялись сообщениями с другой стороной через этого посредника по отмене санкций США», заявил в представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на прошлой неделе подтвердил, что страна не намерена обладать ядерным оружием.

Он заявил, что соглашения с США могут быть достигнуты при условии, что Соединенные Штаты не изменят «существующую инфраструктуру ядерной отрасли».

Представитель МИД Ирана заявил, что обмен задержанными может быть согласован «в ближайшее время», если Вашингтон проявит «тот же уровень серьезности», что и Тегеран.

Сейчас по меньшей мере трое американо-иранцев удерживаются в Иране.

Ядерное соглашение с Ираном заключили летом 2015 года. Оно предусматривало разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Стороны договорились, что Тегеран существенно ограничит свою ядерную программу в обмен на отмену Западом экономических санкций.

В мае 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из ядерной сделки с Ираном. Трамп заявил о «неоспоримых доказательствах» того, что Иран, несмотря на заверения, разрабатывал ядерное оружие. После этого США неоднократно расширяли санкции против Ирана.

После выхода США из ядерной сделки Иран постепенно отказывался от своих обязательств. Переговоры о возобновлении соглашения, которые начались весной 2021 года, зашли в тупик.

С тех пор Тегеран неуклонно прогрессировал в развитии своей ядерной промышленности, хотя и не производил ядерное оружие.