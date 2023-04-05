Двери НАТО для Украины открыты, но необходимо соответствие стандартам Альянса — Блинкен 5 апреля, 18:17 Флаги НАТО и Украины (Фото:WiR_Pixs / pixabay)

НАТО сохраняет доступной возможность членства в Альянсе для Украины, но для этого стране необходимо соответствовать стандартам.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

Он подчеркнул, что сейчас страны НАТО делают все возможное для того, чтобы помочь Украине защититься от России и вернуть территории, которые были временно оккупированными.

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По словам Блинкена, предметом обсуждений также остается укрепление потенциала Украины для сдерживании агрессии в долгосрочной перспективе. В том числе, это и работа над соответствием страны стандартам НАТО. Сейчас союзники сосредоточены над конкретными шагами в этом вопросе.

«Конечно, двери НАТО остаются открытыми, и в этом нет никаких изменений, но мы должны быть сосредоточены на предстоящих неделях и месяцах, в частности, на подготовке Украины к контрнаступлению, чтобы попытаться вернуть больше территории, а также на работах, которые необходимо сделать, чтобы продолжить приведение Украины к стандартам НАТО», — добавил госсекретарь.

4 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что НАТО хочет продемонстрировать поддержку Украины, при этом и не давая лишних обещаний, ведь вопрос членства Киева в Альянсе пока «не на повестке дня».