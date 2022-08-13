Блинкен отреагировал на угрозы оккупантов казнить пятерых иностранцев, воевавших на стороне Украины 13 августа, 07:12 Энтони Блинкен (Фото:Stefani Reynolds/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия обязана соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту военнопленных.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что оккупационные власти на востоке Украины обвиняют граждан Великобритании, Швеции и Хорватии. Россия и ее марионетки обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — написал Блинкен.



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В пятницу, 12 августа, так называемый Верховный суд ДНР подтвердил, что 15 августа начнется уголовный процесс в отношении пяти иностранцев, которые воевали на стороне Украины.



На скамье подсудимых гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии — Векослав Пребег, а также подданные Великобритании — Джон Хардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хили.

Оккупанты грозятся приговорить иностранцев к смертной казни за участие в войне на стороне Украины.



В июле 2022 года британец Хардинг заявлял, что ему может грозить смертная казнь.



Боевики «ДНР» 9 июня объявили, что «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, защищавших Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России. В начале июля стало известно, что оккупанты угрожают казнить еще двух британцев — Эндрю Хилла и Дилана Хилли. В Лондоне осудили эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях.



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