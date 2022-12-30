На видение мира со стороны Украины россияне ответили шквалом ударов по инфраструктуре — Блинкен 30 декабря, 15:00 Последствия российского удара по Киеву, 29 декабря (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ответ на видение мира со стороны Украины россияне совершили шквал ударов по гражданской инфраструктуре.

По его словам, Украина выдвинула свое видение достижения мира в войне.

Он отметил, что в ответ оккупанты нанести очередной массированный удар по критической инфраструктуре Украины.

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Блинкен подчеркнул, что Россия должна прекратить атаки, вывести свои войска и заключить мир.

Утром в четверг, 29 декабря, Россия вновь нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак по объектам критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

Формула мира Зеленского и переговоры в феврале: коротко

В ноябре на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил «формулу мира» из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Зеленский говорил, что зимой Украина планирует инициировать саммит по реализации украинской «формулы мира».



В конце декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает до конца февраля провести саммит по реализации украинской «формулы мира» на площадке ООН.

The Wall Street Journal также писало, что Зеленский обсуждал условия мира во время своего визита в Вашингтон 21 декабря.