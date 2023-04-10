Блинкен отправится в ЕС и страны Азии для переговоров об Украине, мире и стабильности 10 апреля, 19:25 Энтони Блинкен (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 апреля отправляется в международное турне, во время которого посетит вместе с президентом Джо Байденом Великобританию и Ирландию, после чего отправится в страны Азии, где примет участие в саммите G7 в Японии.

Об этом сообщает пресс-служба госдепа США.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен 11−18 апреля 2023 г. посетит Соединенное Королевство, Ирландию, Вьетнам и Японию», — отмечается в сообщении госдепартамента.

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В Великобритании и Ирландии глава американской дипломатии будет сопровождать президента США Байдена, который будет находиться там в период 11−14 апреля во главе государственной делегации. Ожидается, что ситуация вокруг вторжения РФ в Украину станет одной из главных тем обсуждения.

После этого госсекретарь Блинкен отправится во Вьетнам в город Ханой, где обсудит вопрос «всеобъемлющего партнерства и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе».

Одним из важнейших пунктов пребывания главы госдепартамента США в Азии станет его участие во встрече министров на саммите G7 в Японии в Каруизаве. Там он вместе с коллегами обсудит перспективы решения ряда глобальных проблем, «в том числе войну России против Украины, нераспространение ядерного оружия, продовольствие и энергетику, а также безопасность и продвижение позитивного видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».