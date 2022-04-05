Эра после окончания холодной войны завершилась — Блинкен 5 апреля, 07:44 Цей матеріал також доступний українською Блинкен не охарактеризовал нынешнюю эпоху (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что эпоха после падения Берлинской стены и развала СССР, завершилась.



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Как сообщает Голос Америки, глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов заявил, что «мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории».

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«Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира», — отметил Блинкен.

Госсекретарь США не охарактеризовал нынешнюю эпоху, которая, убежден он, пришла на смену потеплению, которым отметился период после развала СССР.

«Россия осуществила вторжение в соседнюю страну. Она вернулась к почти тоталитарным репрессиям внутри страны. Она даже угрожает использовать ядерное оружие», — резюмировал Блинкен.

Ранее госсекретарь США заявил, что фото убитых мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель в Киевской области после ухода российских войск, это — «удар под дых».

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