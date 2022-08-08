Блинкен объяснил, почему США не позволят «буллить» Украину

8 августа, 22:36
Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не позволит России вторгаться и захватывать чужие территории без сопротивления, поскольку агрессия РФ угрожает принципам мира.

Об этом сообщает Reuters.

«Если мы позволим большой стране буллить меньшую, просто вторгаться в нее и захватывать ее территорию, тогда начнется открытый сезон не только в Европе, но и во всем мире», — сказал он.

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Блинкен подчеркнул, что США считают важным противостоять России, поскольку ее агрессия угрожает основополагающим принципам международной системы.

Ранее Блинкен говорил, что США надеются на окончание войны России против Украины дипломатическим путем.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Россия Энтони Блинкен

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