Блинкен обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины и энергетическую безопасность

11 сентября, 07:08
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили поддержку Украины и энергетическую безопасность в Европе.

Об этом дипломаты сообщили в Twitter.

Блинкен отметил, что США и ЕС продолжат тесную координацию по поддержке Украины и продвижению европейской энергетической безопасности.

Видео дня

https://twitter.com/SecBlinken/status/1568621638371135488

Урсула фон дер Ляйен в ответ поблагодарила Блинкена за информирование о его визите в Киев и «за обмен мнениями о нашей помощи в сфере безопасности и экономики Украины».

https://twitter.com/vonderleyen/status/1568610069280866304
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   США Еврокомиссия Украина Энтони Блинкен Урсула фон дер Ляйен

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