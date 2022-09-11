Блинкен обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины и энергетическую безопасность 11 сентября, 07:08 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили поддержку Украины и энергетическую безопасность в Европе.



Об этом дипломаты сообщили в Twitter.

Блинкен отметил, что США и ЕС продолжат тесную координацию по поддержке Украины и продвижению европейской энергетической безопасности.



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Урсула фон дер Ляйен в ответ поблагодарила Блинкена за информирование о его визите в Киев и «за обмен мнениями о нашей помощи в сфере безопасности и экономики Украины».



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