«Хорошее начало». Блинкен обсудил с лидерами Большой семерки мирные предложения Зеленского

23 декабря, 02:45
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Энтони Блинкен (Фото:Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что обсудил мирные предложения президента Владимира Зеленского с лидерами Большой семерки.

Об этом сообщает CNN.

"Я могу просто сказать вам, что мы рассматриваем то, что он предложил. Сегодня утром я был на видеосвязи с нашими партнерами по G7. И это одна из вещей, о которых мы говорили", - заявил Блинкен.

Видео дня

Он назвал предложения Зеленского "хорошим началом", но не ответил, сколько времени необходимо для разработки совместной оценки США и Украины.

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Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовится представить мирный план в годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля или близко к этой дате.

WSJ отмечает, что позиция Украины на любых возможных переговорах будет зависеть от ее позиции на поле боя, и Киев хочет "подготовиться к возможным мирным переговорам путем достижения военных побед".

Европейские дипломаты говорят, что, по их мнению, российский диктатор Владимир Путин надеется начать новое наступление между февралем и апрелем и «не будет заинтересован в переговорах до тех пор, пока не попробует и не посмотрит, что из этого получится».

https://www.youtube.com/watch?v=P12pRoYWEEE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Большая семерка G7 Война в Украине Энтони Блинкен Война России против Украины

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