«Хорошее начало». Блинкен обсудил с лидерами Большой семерки мирные предложения Зеленского 23 декабря, 02:45 Энтони Блинкен (Фото:Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что обсудил мирные предложения президента Владимира Зеленского с лидерами Большой семерки.

Об этом сообщает CNN.

"Я могу просто сказать вам, что мы рассматриваем то, что он предложил. Сегодня утром я был на видеосвязи с нашими партнерами по G7. И это одна из вещей, о которых мы говорили", - заявил Блинкен.

Видео дня

Он назвал предложения Зеленского "хорошим началом", но не ответил, сколько времени необходимо для разработки совместной оценки США и Украины.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовится представить мирный план в годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля или близко к этой дате.

WSJ отмечает, что позиция Украины на любых возможных переговорах будет зависеть от ее позиции на поле боя, и Киев хочет "подготовиться к возможным мирным переговорам путем достижения военных побед".

Европейские дипломаты говорят, что, по их мнению, российский диктатор Владимир Путин надеется начать новое наступление между февралем и апрелем и «не будет заинтересован в переговорах до тех пор, пока не попробует и не посмотрит, что из этого получится».