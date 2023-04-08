Нельзя давать передышку. РФ должна дойти до точки, когда она будет готова к конструктивным переговорам — Блинкен 8 апреля, 09:46 Энтони Блинкен считает, что РФ использует паузу в войне, чтобы собраться с силами (Фото:Blair Gable/Pool/Reuters)

На данном этапе войны РФ против Украины глава Госдепартамента США Энтони Блинкен исключает какие-либо переговоры о прекращении огня.

По его словам, такой шаг сейчас был бы ошибкой, несмотря на то, что некоторые пытаются склонить Киев к перемирию за счет отказа от части своих территорий в пользу Москвы.

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«Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой — и я это понимаю. Но если это будет означать практически ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и прочным миром», — цитирует Блинкена немецкое издание Tagesschau.

По его словам, РФ может использует возможность такой передышки, чтобы собраться с силами, и спустя какое-то время снова атаковать.

«Россия должна дойти до точки, когда она будет готова к конструктивным переговорам», — подчеркнул госсекретарь.