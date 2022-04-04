«Удар под дых». Госсекретарь США отреагировал на данные о массовых убийствах в Киевской области 4 апреля, 10:04 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что фото убитых мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель в Киевской области после ухода российских войск, это — «удар под дых».

Война России против Украины — главные события 4 апреля

В интервью CNN он сказал, что Госдепартамент США поможет документировать зверства российских военных.

Блинкен призвал не молчать о «жестокости России по отношению к Украине».

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2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».

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Советник главы офиса президента Михаил Подоляк опубликовал фото убитых мирных жителей со связанными руками на улицах Бучи. Также в Сети публикуют фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Ирпене и по Житомирской трассе.

31 марта украинские военные освободили Бучу от российских оккупантов. 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что от россиян освобождены все населенные пункты Киевской области. Возвращаться в регион пока нельзя: украинские силы проводят разминирование и осматривают укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп.



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