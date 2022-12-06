Нынешняя цель России — перейти в войну с украинским народом, Путин направляет свой гнев на гражданское население — Блинкен

6 декабря, 11:56
Поделиться:
Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешняя цель России — перейти в войну с украинским народом.

«Нынешняя цель России — перейти в войну с украинским народом. Путин направляет свой гнев и огонь на гражданское население, пытаясь вывести из строя энергетическую инфраструктуру, отключить тепло, воду, свет, особенно сейчас, когда в Украине наступает зима»", — сказал он газете Wall Street Journal.

Видео дня

По его словам, РФ, фактически, пыталась стереть идентичность Украины как независимой страны, вновь включить ее в состав России. Однако это им не удалось и не удастся.

Читайте также:
Денацификация России. Что после победы Украины должно произойти в России, чтобы она больше не угрожала человечеству — интервью НВ

«Тогда они занялись захватом земель, чтобы получить как можно больше на юго-востоке Украины. Эти попытки сейчас тоже проваливаются, поскольку, как мы видим, с лета украинцы все эффективнее дают отпор», — сказал он.

Глава Госдепа добавил, что США сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое для самообороны.

Блинкен считает, что пока Россия не продемонстрирует, что она заинтересована в серьезной дипломатии, она никуда не сдвинется.

https://www.youtube.com/watch?v=_oPLzwHD_nU&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Госдеп Энтони Блинкен Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X