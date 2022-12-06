Нынешняя цель России — перейти в войну с украинским народом, Путин направляет свой гнев на гражданское население — Блинкен 6 декабря, 11:56 Энтони Блинкен (Фото:Saul Loeb/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешняя цель России — перейти в войну с украинским народом.

«Нынешняя цель России — перейти в войну с украинским народом. Путин направляет свой гнев и огонь на гражданское население, пытаясь вывести из строя энергетическую инфраструктуру, отключить тепло, воду, свет, особенно сейчас, когда в Украине наступает зима»", — сказал он газете Wall Street Journal.

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По его словам, РФ, фактически, пыталась стереть идентичность Украины как независимой страны, вновь включить ее в состав России. Однако это им не удалось и не удастся.

«Тогда они занялись захватом земель, чтобы получить как можно больше на юго-востоке Украины. Эти попытки сейчас тоже проваливаются, поскольку, как мы видим, с лета украинцы все эффективнее дают отпор», — сказал он.

Глава Госдепа добавил, что США сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое для самообороны.

Блинкен считает, что пока Россия не продемонстрирует, что она заинтересована в серьезной дипломатии, она никуда не сдвинется.