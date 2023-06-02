Блинкен: Многие верили, что у РФ вторая армия в мире, но сегодня ее считают второй по силе в Украине
Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российскую армию «второй по силе в Украине», а вторжение России стратегическим провалом, который ослабит страну-агрессора на долгие годы.
«Кремль часто заявлял, что у него вторая по силе армия в мире — и многие этому верили. Сегодня многие считают российские вооруженные силы вторыми по силе в Украине», — сказал Блинкен во время выступления в Финляндии.
Он назвал войну России против Украины «стратегическим провалом», который ослабил «военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на долгие годы».
Блинкен также отверг призывы к прекращению огня пока российские войска находятся на украинской территории.
«Это узаконит захват земель Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву», — сказал Блинкен.
Ранее Блинкен говорил, что США помогут Украине построить "армию будущего". Речь идет о современных военно-воздушных силах, вооружении и прочем.